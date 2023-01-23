『シュプリーム ディッキーズ レザーワークベスト ブラック M ラムレザー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 06時 25分に出品され03月26日 06時 25分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在508件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▼item

ディッキーズ レザーワークベスト

×Dickies Leather Work Vest



表記サイズ：M

実寸サイズ：(約)身幅57.5cm 着丈69cm 肩幅44cm



※サイズは素人寸法です。



※画像内にサイズ表記がないものは

こちら参考にして下さい。



お手持ちの洋服と記載の各部実寸を比較してサイズ感をご確認ください



▼ c o n d i t i o n .



使用感ありますが目立つようなキズ汚れなどなくまだまだ着ていただけるかと思います



素人管理ですので、多少の傷や汚れはご容赦下さい。





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【古物商許可証取得済み】

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すべて正規品となりますので安心してご購入ください。

管理番号■239 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ シュプリーム

ディッキーズ

レザーワークベスト

ブラック

M

ラムレザー