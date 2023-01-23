『HERMES エルメス Quick クイック レザースニーカー 25cm【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 14時 53分に出品され03月27日 14時 53分に終了予定です。即決価格は11,250円に設定されています。現在529件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用級✨HERMES エルメス Quick クイック レザースニーカー レースアップシューズ 厚底スニーカー ボリュームソール Hロゴ 刺繍 厚底 エンボスロゴ ロゴ型押し 40サイズ レザー ブラック



✅即購入OK。早い者勝ちです！



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＊こちらからの自発的な大幅値下げや，セールは当面予定しておりません。

お値下げに関しては大幅や無理なお値下げは対応できない場合がございますが、ご希望の場合はコメントにてお願いいたします^_^



【表記サイズ】

40

25cm相当



・アウトソール 25cm

・横幅 9.5cm

※素人実寸



ブランド】

エルメス



【タイプ】

スニーカー



【素材】

レザー





【カラー

ブラック

※付属の専用箱、袋ありません。

現物商品のみです。発送は、別空き箱又はプチプチに包んで発送致します。



目立つ傷や汚れは見られませんが、あくまで中古、素人検品なので、細かなことが気にならない方のご購入よろしくお願い致します。返品は受け付けおりませんので写真でご確認の上ご購入下さい。



ご覧いただきありがとうございま 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 25cm

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ HERMES

エルメス Quick

クイック レザースニーカー

25cm