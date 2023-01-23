『PIXELA 4K Smart Tuner ピクセラ 4K スマート チューナー【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 19時 23分に出品され03月15日 19時 23分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ピクセラ PIX-SMB400・4Kスマートチューナー



●新 4K放送も4Kコンテンツもこれ1台で楽しめる「PIXELA 4Kスマートチューナー」。

2018年12月放送開始の新 4K衛星放送が視聴できるだけでなく、NetflixやYouTubeで配信されている最新の4Kコンテンツを逃がさず楽しめます。

●多彩なコンテンツを大画面で楽しむ。

テレビ・映画・ビデオ・ゲーム・音楽など、多彩なコンテンツを大画面で思う存分楽しめます。スマホ・タブレットの写真や動画をテレビに映すこともできます。

●音声検索対応！声で操作できる

リモコンのボタンを押しながら、映画のタイトルや俳優の名前を言うだけで、ドラマや映画をかんたん検索できます。

●美しい映像と臨場感のある音声。

4KHDR対応のテレビに接続して、美しい映像を堪能できます。さらにDoldyAtmos対応のスピーカー繋ぐと、迫力のある立体的なサウンドを楽しめます。

●録画機能はソフトウェアアップデートにて対応

■新4K放送に対応した専用チューナー（8K放送には対応しておりません）



HDMIケーブルと単四電池欠品してます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>その他 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ピクセラ