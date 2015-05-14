『gstvPT950 極選 奄美大島産マベパール（超テリ）ペンダントトップ 鑑別書【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 19時 02分に出品され04月06日 19時 02分に終了予定です。即決価格は45,310円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 P14mm, D 0.05ct



新品未使用です。厚み、テリ、色すべて申し分ないです。出品に際して出してみて、あらためて自然て不思議だなと思いました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>アクセサリー 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

アクセサリー タグ gstvPT950

極選

奄美大島産マベパール（超テリ）ペンダントトップ 鑑別書