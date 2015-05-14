『gstvPT950 極選 奄美大島産マベパール（超テリ）ペンダントトップ 鑑別書【2024年最新】 』はヤフオクでから04月06日 19時 02分に出品され04月06日 19時 02分に終了予定です。即決価格は45,310円に設定されています。現在588件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>アクセサリー
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|新品、未使用
TIFFANY ティファニー アトラス エナメル リング 13号 極美品
¥ 11050
パライバトルマリン ブラジル産 /K18ホワイトゴールドリングダイヤモンド取巻き
¥ 33264
【ご専用 超美品】ミキモトパールイヤリング8.8mm pt950 12号
¥ 69000
大玉ピンクエンジェルラダー
¥ 35022
Tomwood ピアス Ｉｃｅ Ｈｕｇｇｉｅｓ Ｇｏｌｄ
¥ 7020
【美品・定価4.7万】ジミーチュウ レディース JC モノグラム フープ ピアス
¥ 19176
5Aランク上野ヤマサン ゴールドルチル ルチルクウォーツ
¥ 16380
Tiffany & Co. バンブーリング シルバー 11号
¥ 11050
ete K18YGパーティクル ネックレス
¥ 16720
ロエベ LOEWE リストバンド ブレスレット グレー レザー
¥ 9620
天然無処理 スギライト リングand ペンダント 2way 14.5-15号
¥ 18480
専用になります
¥ 7800
vivienne westwood NEW PETITE ORB PENDANT
¥ 18124
あっちぃさま専用
¥ 17160
★サイズ24号★K18ピンクゴールド&Pt900/ツーカラーリング★
¥ 17550
新品 一粒 ダイヤモンド 0.843ct プラチナ ピアス 両耳
¥ 55947
【卸売価格】0.039ct ファンシー ライト ピンク ダイヤモンド メレー
¥ 11000
TIFFANY ティファニー フック＆アイ リング 750/925 4.2g
¥ 8034
落札価格45310円
588 入札履歴
終了
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