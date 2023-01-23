『【外側極美品】トリーバーチ ロビンソン ショルダーバッグ チェーン レザー 白【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 07時 07分に出品され03月30日 07時 07分に終了予定です。即決価格は10,514円に設定されています。現在557件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

TORY BURCH トリーバーチ ロビンソン

ショルダーバッグ ボディバッグ クロスボディーバッグ チェーンショルダーバッグ 肩掛け 斜め掛け

レザー ロゴ 型押し ゴールド金具 チェーン

ホワイト 白 アイボリー





内側オープンポケット：2か所

外側オープンポケット：1か所



○サイズ

タテ:14cm

ヨコ:19cm

マチ:7cm

ショルダー長さ:104cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○素材 :レザー

○カラー :ホワイト

○ポイント :ショルダーバッグ





【購入元】

某有名リサイクルショップで購入したものなので

正規品になりますので、ご安心ください！





【状態】

目立った傷や汚れは少なく、

まだまだご使用いただけるかと思います！



＊あくまで古着ということをご理解の上

ご購入をお願い致します。





○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。



仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください



ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願い致します。





○アイテム詳細

トリーバーチのレザーバッグです。

本革レザーのバッグで光沢があり高級感に

満ち溢れており、ファッションのアクセントとなる

バックとしてはこれ以上にない商品です！



機能面でも

普段よく使う携帯、財布はもちろん

タオル、ハンカチなどすべて収納可能です

普段使いにピッタリです。



この機会にいかがでしょうか？？





【備考】



○バッグケア

→鞄全体の汚れを除去&殺菌





管理番号202407034500



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#TMのバッグ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【外側極美品】トリーバーチ

ロビンソン

ショルダーバッグ

チェーン

レザー

白