『新品 BALENCIAGA ショルダーバッグ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月22日 06時 19分に出品され04月22日 06時 19分に終了予定です。即決価格は86,400円に設定されています。現在493件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 • スタイル: コンテンポラリー, アーバンストリート

• 詳細: メタルスタッズ付き, 鏡付き, ピアス付き

• 材料: アリーナラムスキン

• モデル: ショルダー, ホーボー

• 閉鎖: ジッパー付き

• ショルダーストラップ: 調整可能 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 新品

BALENCIAGA

ショルダーバッグ