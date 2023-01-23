『ヴィンテージ1995年リーバイスジージャン70506メイドインUSA程度良好38【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 12時 46分に出品され03月21日 12時 46分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在526件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ1995年リーバイスジージャン￼70506メイドインUSA程度良好38￼



程度良好です。破れ穴シミ等ありません。色の残りは8割位です。￼





ヴィンテージユーズドものに理解がある方のご購入をお願いいたします￼







サイズ：38











実寸サイズは

身幅：約54cm

着丈：約62cm

袖丈(脇の下から袖先までの長さ)：約50センチ

袖丈 肩から袖口￼ 50センチ￼

肩幅 45cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: リーバイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ1995年リーバイスジージャン70506メイドインUSA程度良好38