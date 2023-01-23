『vintage Cristian Dior linen shirt ed【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 04時 25分に出品され03月17日 04時 25分に終了予定です。即決価格は7,410円に設定されています。現在656件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージ 麻100%使用のクリスチャンディオールの長袖シャツです。



抜群の肌触り、縫製仕様。



サイズL

着丈75身幅53肩幅44袖丈58.5



￼目立つようなダメージなく良好な状態。



画像にて確認の上ご購入をお願いいたします。



他にも出品をしているので、よかったら見てください。



no152 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: クリスチャンディオール

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ vintage

Cristian

Dior

linen

shirt

ed