『新品！usuha peta ウスハペタ usuha3 ミニ財布 点と線【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 15時 16分に出品され03月06日 15時 16分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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usuha peta ウスハペタ usuha3 ミニ財布



【状態】新品未使用

【カラー】クリスペルグリージオ

【仕様】右利き



クリスペルカーフ仕様です。

ブッテーロより傷がつきにくくなっています。



三つ折り財布『usuha-peta』（ウスハペタ）は独自の設計構造で 一枚革で作る構造でありつつ 薄く使いやすい さらにはデザインもミニマルに仕上げた三つ折り財布です



https://youtube.com/shorts/hbbLUuHF54w?si=DwMXflbF3H54t3m3



usuha

ten-to-sen

usuha3

点と線

ten to sen 商品の情報 カテゴリー: ハンドメイド・手芸>>>ファッション小物>>>財布・ケース・小物入れ 商品の状態: 新品、未使用