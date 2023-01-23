『CHANEL ハンドバッグ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 18時 00分に出品され03月14日 18時 00分に終了予定です。即決価格は25,278円に設定されています。現在547件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 縦 15cm 横 24cm 幅 6cm



状態は綺麗で内ポケットのファスナーも修理済みですが、20年以上前のものになるので、皮や鉄の匂いが少しします。気にならない方にお譲りしたいです。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャネル

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ CHANEL

ハンドバッグ