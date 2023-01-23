『B848【Hanes】半袖Tシャツ【メンズM】ブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 23時 59分に出品され03月12日 23時 59分に終了予定です。即決価格は5,399,999円に設定されています。現在341件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◆配送に関しまして‥

1‥安心安全の匿名配送

2‥購入後24時間以内のスピード発送

3‥送料無料



B848【Hanes】半袖Tシャツ【メンズM】ブラック



◆商品説明‥

ご覧頂きありがとうございます。 #towanoa では古着やデッドストック、ヴィンテージを中心に様々な商品を出品してございます。( #towanoa スウェット等で絞り込みが出来ます)是非ハッシュタグよりご覧下さい^.^

また、商品は状態によってランク分けしておりますが、細かいダメージなどがある場合もございます。(細かい状態に関しましては画像参照ください)尚、こちらの商品はアメリカより輸入しているUS古着の為、国内では入手が困難なアイテムになります。

(お値引きやご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください(^.^))



※下記の実寸を元にご検討下さい。

※多少の誤差はご了承ください。



B848

◆寸法‥

身丈◼️66cm

身幅◼️49cm

袖丈◼️19cm



◆商品の状態‥B

S‥(新品、新品未使用品)

A‥(目立った傷や汚れなし)

B‥(指摘する汚れはないが使用感あり)

C‥(一部に傷、汚れあり)

D‥(作動せず、ジャンク扱い)



◆プロフィール欄より各種取り扱っておりますのでこの機会に是非チェック #towanoa してみてください(^.^)



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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ B848【Hanes】半袖Tシャツ【メンズM】ブラック