『パタゴニア Baggys Jacket STY28153SP23【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 02分に出品され04月18日 02時 02分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在715件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パタゴニア バギーズジャケット

2023モデル完売品



新品購入し、使用機会が少なかったため、出品いたします。

色は見た感じチャコールグレーという感じです。



カラー···インクブラック



肩幅···41cm

身幅···50cm

袖丈···68cm

着丈···67cm

※若干の誤差はご了承ください。



XSサイズのため、女性も着用可能です。



即購入可⭕️ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア Baggys

Jacket



STY28153SP23