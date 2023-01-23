『新品！格安！NAUTICA Crushed Duck Blouson M 黒【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 01時 12分に出品され03月30日 01時 12分に終了予定です。即決価格は10,300円に設定されています。現在137件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド:NAUTICA/ノーティカ

品名:Crushed Duck Blouson/クラッシュド ダックブルゾン

サイズ:M

色:ブラック





ヘビーオンスキャンバスを使用したジップブルゾン。

縫い上がった製品に特殊加工を施し、エイジング感のある表情に仕上げました。

左胸にNAUTICAロゴをシャドーにて表現しているところも特徴の一つです。

裏地には中綿入りキルトを採用し保温性を高めました。

フロントがファスナーとネオバボタンの構造。

裾にはゴムシャーリングをあしらい、丸みのあるシルエットを表現。着丈も短めに設定し軽さを出しました。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ノーティカ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品！格安！NAUTICA

Crushed

Duck

Blouson

M

黒