『SONY INZONE Buds WF-G700N【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 18時 20分に出品され03月17日 18時 20分に終了予定です。即決価格は12,480円に設定されています。現在589件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2.3回試着して耳に合わなかったので譲ります。

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その他特徴···ノイズキャンセリング,ゲーミング 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 未使用に近い