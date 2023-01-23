『THE NORTH FACEリュック バックパック ショルダーバッグトートバッグ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 04時 45分に出品され03月25日 04時 45分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■新品未使用■



コンパクトサイズのスリングバックスタイルです。

フロントに手軽に収納できるファスナーポケットがあります。

温室効果ガス排出を減らす環境にやさしい素材を使用しました。



素材: ポリエステル100%





⚠注意事項について



· 並行輸入品です。



· こちらは並行輸入品となります為、保証書をお求めの方、国内店舗で購入したような包装まで完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。



· 素人の自宅保管ですので細かな事を気になさる方はご遠慮下さいね。m(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ THE

NORTH

FACEリュック

バックパック

ショルダーバッグトートバッグ