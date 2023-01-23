『MARNI マルニ ブラック&グリーン レザー製 MUSEO SOFTミニバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 07時 20分に出品され03月09日 07時 20分に終了予定です。即決価格は23,690円に設定されています。現在572件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MARNI

ブラック&グリーン レザー製 MUSEO SOFTミニバッグ



定価146900円

昨年都内デパートにて購入。

大変人気の使いやすいお色の組み合わせです。

ワンシーズン愛用しましたので、使用感、角の擦れ、バッグ内にボールペン跡のような汚れがあります。

目立つ大きなダメージはなく、元々ユーズド感のある柔らかいレザーですので、まだまだお使いいただけるかと思います。



付属品は写真のものが全てです。



ユーズドにご理解のある方に。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

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