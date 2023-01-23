『新品未開封 Rakuten Hand 5G 128GB SIMフリー 白【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月23日 16時 04分に出品され04月23日 16時 04分に終了予定です。即決価格は10,919円に設定されています。現在814件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Rakuten Hand 5G 128GB SIMフリー ホワイト

楽天ハンド

新品未開封 シュリンク（透明フィルム）も剥がしておりません。

新品未開封品のため、返品不可

初期不良等の場合はメーカーにお問い合わせ下さい。



らくらくメルカリ便のネコポスにて発送予定です。

プチプチに包んで発送し、ポスト投函となります。

宅配便扱いをご希望の場合はプラス300円で承ります。



シリーズ...Rakuten

機種名...Rakuten Hand 5G

カラー...ホワイト 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ラクテン