『Louis Vuitton キーポル50 ボストンバッグ モノグラム【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 05分に出品され03月10日 02時 05分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在309件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド: Louis Vuitton

素材: レザー

色: ダークブラウン

スタイル: ボストンバッグ

ロゴ: モノグラム

ファスナー: あり



パリのヴィトン本店で購入しました

大きな傷汚れはありませんが、それなりに使っていたので

使用感あります（写真の通り）



中古品につき、細かい点が気になる方はご遠慮ください



カラー···ブラウン

モデル名···キーポル 50 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ Louis

Vuitton

キーポル50

ボストンバッグ

モノグラム