『COACH 黒 レザー リュック【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月11日 21時 24分に出品され03月11日 21時 24分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在150件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】

このリュックは、アメリカの高級ブランド「COACH」によるもので、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。



【素材】

高級レザーを使用しており、耐久性があり、長期間使用することができます。独特の質感が魅力です。



【機能性】

ダブルファスナーと前面ポケットがあり、収納力に優れています。日常使いや旅行にも最適です。



- ブランド: COACH

- 色: 黒

- 素材: レザー

- ロゴ: COACH NEW YORK

- ファスナー: ダブルファスナー

- ポケット: 前面ポケットあり



コーチ coach

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通学 メンズ レディース ユニセックス

型番：F37802

サイズ

タテ43cm

ヨコ35cm

マチ16cm

ハンドル16cm

肩紐70cm（調節可能）



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ COACH

黒

レザー

リュック