『Beats Studio Buds【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月10日 18時 35分に出品され03月10日 18時 35分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 箱などの付属品はありません。

本体のみです。



問題なく使えていたので大丈夫だと思います。



アルコール消毒をして、出来る限りキレイな状態で発送いたしますが中古品であることをご理解の上ご購入検討お願いいたします。



お値下げ希望あればお気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ビーツバイドクタードレー