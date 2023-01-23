『⭐️新品正規品⭐️Telfar テルファー(オレンジ/Sサイズ)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 08時 00分に出品され03月07日 08時 00分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在978件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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本商品は、海外を拠点にバイヤー業を営んでいる専門商社から買付を行っている品になります。

第三機関による真贋鑑定等をクリアしております。



■検品箇所：外袋、形状、ヴィーガンレザー、内タグ、紙タグ

■商品状態：新品未使用

■サイズ：(約)横12cm x 縦17cm x マチx 9cm

■土日祝は発送不可

■ご注文後の返品は商品に欠陥があった場合のみ受け付けます。

■出品商品はすべて検品鑑定済みの正規品です。

新品の60サイズダンボールに入れ丁寧に梱包しお届けいたします。



■サイズ感

ちょっとしたお出かけ/買い物/パーティーに最適なサイズ。

ミニウォレット/カードケース/鍵/口紅/薄いハンカチ等が収納可能。



※他のカラーやサイズについて

本商品は掲載していないカラーやサイズもありますので、お気軽にお問い合わせください！



カラー···オレンジ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: テルファー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ⭐️新品正規品⭐️Telfar

テルファー(オレンジ/Sサイズ)