『ポロラルフローレン 肉厚 ダウンジャケット ブルゾン アウター ブラウン ＬＬ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 30分に出品され03月17日 00時 30分に終了予定です。即決価格は12,721円に設定されています。現在398件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポロラルフローレン 肉厚 ダウンジャケット ブルゾン アウター 刺繍ロゴ です！

⭐︎ダウンの詰まりも良い状態です！



※左袖に小さな穴があります。（写真8枚目）



カラー ブラウン



サイズＬＬ

着丈 66cm

身幅 59cm

肩幅 48cm

袖丈 62cm



※素人採寸の為、多少の誤差はご了承下さい。



あくまで中古品の為、ご理解いただける方のご購入よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロラルフローレン 肉厚 ダウンジャケット ブルゾン アウター ブラウン ＬＬ