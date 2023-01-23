『90s USA製 STUSSY 両面プリント スウェット ステューシー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 16時 18分に出品され03月26日 16時 18分に終了予定です。即決価格は18,920円に設定されています。現在748件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 90s USA製 STUSSY 両面プリント スウェット ステューシー 90年代 アメリカ製 シャドーマン トレーナー オールドヴィンテージ YT183 ストリート スケート ビンテージ vintage MADE IN USA STUSSY ステューシー Mark Gonzales マークゴンザレス zorlac ゾーラック POWELL パウエル DOGTOWN ドッグタウン THRASHER スラッシャー HUF ハフ Polar Skate Co ポーラースケートカンパニー Palace Skateboards パレススケートボーズ LAFAYETTE ラファイエット 等お好きな方にも





・全体的に色あせしており、肩から袖にかけて日焼けしています。

・腹部に汚れがあり、左わきにリペア、袖リブにダメージがあります。

・それ以外は問題なくまだまだ使用可能なUSED品です。



カラー グレー

生地 タグが見当たらない為不明です

表記 タグが見当たらない為不明です

肩幅 64.5センチ

身幅 67センチ

着丈 64.5センチ

袖丈 56センチ



状態：C

＜状態詳細表＞

Ｓ・・新品。

Ａ・・新古品。美品。使用感が少なく、かなり状態のいい商品。

Ｂ・・使用感はあるが、傷や汚れの少ない商品。

Ｃ・・使用感の他、傷や汚れの見られる商品。

Ｄ・・かなり大きなダメージの見られる難有り商品。

※Ａ～ＤはUSED品となりますので使用感をご理解の上でご購入・ご入札をお願いします。



商品はよくチェックしておりますがあくまで中古、ＵＳＥＤ品ですので記載にない多少のダメージの見逃しがありましてもご了承をお願いします。程度の感想などは個人見解です。



平置きの採寸です。素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。

商品画像は素人の撮影及びモニターの状況やフラッシュで色が若干違って見えることがあります。

商品に接近して撮影した場合、実物と異なる色になることが多々ありますので、実物に近い色は引きで撮影した写真をご参考にされてくださいませ(基本的に画像1枚目)。



商品は予告なく取り消しする場合がありますのでご了承下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ステューシー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 90s

USA製

STUSSY

両面プリント

スウェット

ステューシー