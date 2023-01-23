『新品未使用 HERMES エルメス バーキン25 ブラック W刻 シルバー金具【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 18時 49分に出品され03月24日 18時 49分に終了予定です。即決価格は2,207,080円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



【ブランド】

Hermès エルメス



【モデル】

Birkin25 バーキン25



【シリアル】

Stamp-W W刻印



【素材】

Togo トゴ



【カラー】

Black ブラック

PHW シルバー金具



【付属品】

写真に載っているもの全て



【コンディション】

新品未使用品です。



【サイズ】

幅：約25cm 高さ：約20cm マチ：約13cm



【購入経路】

古物オークション



◆◆当店取扱のブランド品は鑑定済みの正規品のみを販売しております。弊社専門の鑑定士による厳重なチェックが行われた商品のみ仕入れております。ご安心してお買い求めください。



B149354 3550 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 新品未使用 HERMES

エルメス

バーキン25

ブラック W刻 シルバー金具