『【美品】GUCCI 現行タグ 刺繍ロゴ ナイロンジャケット 48サイズ L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月11日 11時 07分に出品され03月11日 11時 07分に終了予定です。即決価格は25,696円に設定されています。現在646件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ●ブランド

GUCCI グッチ



●商品名

メンズ レディース ユニセックス ブルゾン

ナイロンジャケット オーバーサイズ

刺繍ロゴ 現行タグ 618900



●カラー

レッド ネイビー 赤 紺



●サイズ：48

裄丈94cm

身幅59cm

着丈64cm



素人の採寸ですので

若干の誤差はご了承ください。



●素材

ナイロン



●状態ランク：SA

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多少の使用感はありますが、着用は少なく、比較的綺麗かと思います。



＜状態ランク＞

Ｎ：未使用品

Ｓ：極美品/ダメージ・使用感の少ない良好な商品

Ａ：美品/ダメージ・使用感はあるが、比較的良好な商品

Ｂ：ダメージ・汚れが見られる商品

Ｃ：大きなダメージ・使用感が見られる商品



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※状態ランクはあくまでも目安になりますので、画像をご参考になさってください。

※中古品ということをご理解下さい。



●購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済商品です。



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#SERUSELL 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】GUCCI

現行タグ 刺繍ロゴ ナイロンジャケット

48サイズ L