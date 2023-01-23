『【人気】グッチ トートバッグ チャーム 手提げ ロゴ型押し キャンバス×レザー【2024年最新】 』はヤフオクでから03月30日 18時 48分に出品され03月30日 18時 48分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在795件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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○ブランド アイテム



GUCCI

グッチ



ハンドバッグ トートバッグ



ブラウン ブランド 肩掛け 手提げ 長靴チャーム ロゴ型押し シャドーロゴ キャンバス×レザー カバン 鞄 かばん 旅行 ビジネス バッグ メンズ 男女兼用 レディース ユニセックス



○サイズ



幅30cm

高さ20cm

マチ11cm



平置き実寸。

着画はお断りいたします



○状態



多少の使用感、角すれ、色あせ、中の生地のほつれなどはございますが、使用時はわからないので問題ございません。



その他致命的になるようなダメージ、目立つ汚れや傷などはございません。



【注意事項】



※発送前に検品しておりますが細かな傷、ヨゴレ、記載に無い細かなキズ、汚れが見受けられる場合がございますので神経質な方はご遠慮ください。自宅保管の中古品である旨ご理解の上購入お願いします。



※画像のものが基本すべてになりますので付属品の有無は、写真にてご確認の上ご不明な点はお問合せ下さい。



○カラー



ブラウン



○素材



キャンバス×レザー



○購入先



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品



●発送



匿名発送となっておりますのでご安心してご購入ください。

簡易包装にて1〜3日程度で発送いたします。

※仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



●梱包



質の良い商品をできるだけ安く提供させて頂くために簡易梱包、再生袋などで発送させて頂くことをご理解ください。



管理番号 1336-240907 YO 77 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

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ロゴ型押し キャンバス×レザー