『40s 50s ハワイアンレーヨンリブシャツ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 15時 18分に出品され03月31日 15時 18分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在518件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 40年代頃の長袖ハワイアン

レーヨンリブシャツです。



ブランドは名作の多いカリフォルニアタグが付きます。

プルオーバーで片ポケなのもポイント高いです。

非常に珍しいと思います。



状態は年代を考慮すると良好ですが

ピンホールや汚れが所々見られます。



着丈 55

肩幅 50

身幅 53

袖丈 57 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 40s

50s

ハワイアンレーヨンリブシャツ