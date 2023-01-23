『危険闇病片想。極限定最高映えTRAVASTOKYOパーカー 愚弄 REFLEM【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月13日 05時 11分に出品され03月13日 05時 11分に終了予定です。即決価格は10,842円に設定されています。現在454件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 危険闇病片想。極限定最高映えTRAVASTOKYOパーカー 愚弄 REFLEM









愛も制御しなければやばいことが起きる.......かも。









1番人気のダークBLACKで熱く正しく愛を。











大流行と大人気で入手困難の

即完売の初期LOVEブラッドパンクモデルから

総柄を期間限定で出品です。







個人的には写真映えするので

とても、好きでした。







早い者勝ちとさせて頂きます。



お気に召して、よろしければ

即購入、頂いて構いません。



他の商品とのおまとめ買いが

お買い得になっております。











※着用回数2回









※サイズfree着丈76身幅62肩幅52









※目立つ傷や汚れ なし











今、飛ぶ鳥を落とす勢いのブランド

CIVARIZE 系列のTRAVAS TOKYO。





『危険な愛 』話題のストリートゴシック。特殊なプリント技法による大きなメンヘラ病み闇プリントが目を惹く。LOVEテーマにて表現することで、可愛いのにどこか怖いが表現されたブランドらしい一枚。







一瞬で完売してしまったBLOODLOVEハートとナイフ総柄のデザイン。







極めつけには、パンクなオーバサイズでストリートを演出。









素材も動きやすく

今どきなテロンテロン生地でオシャレ倍増。







かっこいい 可愛い では収まらない。

これこそ、いまトレンドを全て抑えた極上の1品。







着るのはもちろん。

飾るだけで綺麗な熊で愛を感じます。





裏原宿コーデなど

SNS写真映えな総柄がトレンドなこの時代に。





デザイン文句なしの

とても魅力的な1品です。







丁寧に扱っておりました。

スリーブをし飾っておりました。





上級コーディネートにいかがでしょうか。

１枚で存在感抜群です。





その他、商品に気になることなど

コメントお待ちしております。





商品購入後の商品に関するメッセージも全力で

ご対応させて頂きます。





よろしくお願い申し上げます。





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カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 危険闇病片想。極限定最高映えTRAVASTOKYOパーカー

愚弄

REFLEM