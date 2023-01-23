『✨極上品✨ハンドバッグ センター取り マット加工 パープル【お歳暮】』はヤフオクでから03月17日 00時 30分に出品され03月17日 00時 30分に終了予定です。即決価格は34,900円に設定されています。現在524件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【カラー】

パープル

PURPLE

紫



【内装】

布地



【開閉タイプ】

ファスナー



【サイズ】

縦:

持ち手込:

横:

マチ:



【ご注意事項】

★状態は必ず画像をご確認ください。

★箱や備品は付属致しません。

★中古品にご理解のある方のみご購入をお願い致しますカラー...パープル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ✨極上品✨ハンドバッグ センター取り マット加工 パープル