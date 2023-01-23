『デサントゴルフ セーター【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 15時 20分に出品され03月11日 15時 20分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在389件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド：デサントゴルフ



タートルネックセーター

カラー：ブラック×グレー×ホワイト

サイズ：L (身幅46cm 着丈58.5cm)

定価：23,100円



②裏起毛スカート

カラー：グレー

サイズ：M (平置きウエスト37cm 着丈37.5cm)

定価：20,900円



● あたたかみのあるフワフワとした風合いが特徴のケーブル編みタートルネックセーター。ナチュラル感のあるマルチカラーがモダンな印象で、フロントの「DESCENTE」ロゴ刺繍がかわいいです。



◎トップス新品タグ付き。





















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種別···セーター 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: デサントゴルフ