『【未使用品】カルティエ クロック 置時計 パシャ【お歳暮】』はヤフオクでから04月25日 16時 08分に出品され04月25日 16時 08分に終了予定です。即決価格は24,093円に設定されています。現在443件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます。



カルティエ Cartier

クロック 置き時計

ムーブメントタイプ : クォーツ

機能 : 時間表示 アラーム



10数年前に関西の百貨店で購入した、

正真正銘の正規品となります。

購入後使用することなく保管しておりました。

現在時計は止まっております。



付属品はお写真1枚目すべてです^ ^

保管箱(赤)、布袋(黒)、

説明書、外箱(白) の4点



外箱が白色かつ紙のために経年劣化がみられますが

時計本体、赤の保管箱等に傷、汚れはみられません。

時計はしっかりした重厚感があり、輝きもすばらしく写真を撮る際に自分自身が映り込んでしまうので撮るのが大変でした^ ^:

未使用品ですが自宅保管を考慮し未使用に近い、

に設定しております。その旨ご理解のうえ

購入をご検討ください。



※ すり替え防止のため返品は受け付けておりません。



よろしくお願いいたします！



カラー···シルバー 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>インテリア時計 商品の状態: 未使用に近い