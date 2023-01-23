『ssstein 24AW Melton Hooded Blouson【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 47分に出品され03月06日 23時 47分に終了予定です。即決価格は29,580円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー:BLACK

サイズ:S(L相当)

タグ有り



着用は試着のみです。

目立った汚れなどもありません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: シュタイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ssstein

24AW

Melton

Hooded

Blouson