『SLEEVELESS AGING T-SHIRT【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 21時 04分に出品され03月09日 21時 04分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在304件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 商品の説明はありANC-CT86

SLEEVELESS AGING T-SHIRT



ANCELLM 2024 SUMMER

春夏シーズンのラストを飾る

SLEEVELESS T-SHIRTです。



薄手で度の詰まった

綺麗なスウェット素材を使用し、

制作をしたノースリーブです。



ANCELLM独自に調整をした

特殊なフェード加工を加え、

着古したかのような雰囲気を作りました。



肩とアームホールのバランスを計算し、

幅広い年齢の方に

ご着用して頂けるようなバランスに仕上げました。



ラグランの切替線を

目線のアクセントになる位置に入れています。



肩が出過ぎず涼しさを担保した

絶妙な肩幅のサイズにしました。

インナーにタンクトップなど合わせてみてください。



袖がついていないだけでかなり涼しいです。

ません

サイズ

2

肩幅身幅着丈

50.566 67



メーカー型番：ANC-CT86

弊社販売カラー名：メーカーカラー名

ホワイト(010)：WHITE

弊社販売サイズ名：メーカーサイズ名

2(002)：2



【ANCELLM / アンセルム】

"""" 視点を変えた経年変化の提案 """"



着込んで馴染むごとにそれぞれの美しい表情になっていく事を

新たなる価値観として提案していきます。



素材、加工など経年変化するという視点を持って選んだものを、

熟練の職人の手によって形になったプロダクトを是非長くご愛用ください。



auralee marni sunsea unused essay digawel

kaptain sunshine dulcamara uru neon sign kolor sacai yoke atha neat john stein aton studios

maison martin margiela

universal products nestrobe confect adam et rope

marka mhl casey casey batoner graphpaper ciota honor gathering hender scheme porter classic kiji jieda united tokyo yashiki barbour sus sous soumo

garment 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ SLEEVELESS

AGING

T-SHIRT