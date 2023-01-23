『JILTU ribbon mini bag ブルー ショルダーバッグ スナ系【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 00時 25分に出品され04月05日 00時 25分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用

ブルー 水色



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#jiltu #ジルチュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ JILTU

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ブルー

ショルダーバッグ

スナ系