『USA製 70s-80s Pendleton ウールBDシャツ ヘビーオンス M【お歳暮】』はヤフオクでから03月24日 11時 05分に出品され03月24日 11時 05分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在971件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>トップス
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ペンドルトン
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落札価格10205円
971 入札履歴
終了
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