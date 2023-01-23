『ROPE ロングコート 希少 1990年代古着 ブラウン系【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月08日 14時 44分に出品され03月08日 14時 44分に終了予定です。即決価格は9,620円に設定されています。現在476件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【平置き採寸】

着丈111.5

総丈117

幅58



【高品質な素材】

保温性に優れています。寒い季節にぴったりのアイテムです。



【シンプルで洗練されたデザイン】

シンプルなデザインで、さまざまなスタイルに合わせやすいロングコートです。カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【ブランドの信頼性】

ROPEは高品質なファッションアイテムを提供するブランドで、長く愛用できる一着です。



- ブランド: ROPE

- 色: ブラウン系

- スタイル: ロングコート

- デザイン: シンプルなデザイン

- 袖: 長袖

- タグ: ROPE LA MODE Mademoiselle



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロペ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ROPE

ロングコート 希少

1990年代古着 ブラウン系