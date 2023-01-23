『Angelicpretty ♥️ ボレロ 半袖 リボン レース アンジェリック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月06日 20時 45分に出品され04月06日 20時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Angelic Pretty

アンジェリックプリティ

リボン レース

ボレロ





とーっても可愛いです(*^^*)

数回着用しホームクリーニング後、クローゼットにて長期保管していました。たたみあと、しわあります。



画像のリボンのみですm(._.)m写真にないものは紛失。





サイズ表記がないためフリーサイズにて出品しましたがAngelicprettyはご存知の通り小さめサイズだと思います。



小さくたたんで透明袋に入れて梱包し、らくらくメルカリ便orゆうゆうメルカリ便のどちらかで発送します。プチプチなしです。ご了承いただける方のみお願いしますm(._.)m





一度ひとの手に渡ったものです。その他見落としがありましたら、故意ではございません。神経質な方はご遠慮ください。

必ずご了承いただける方のみ、購入をお願いいたします。購入いただいた時点で、ご了承いただいたものといたしますm(._.)m



気になることは購入前に必ずコメントをして気になることを解消してから購入お願いしますm(._.)m



どうぞよろしくお願いいたします(*^^*)







カラー...ホワイト



素材...コットン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アンジェリックプリティ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ Angelicpretty

♥️

ボレロ

半袖

リボン

レース

アンジェリック