『MCM ショルダーバック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 00時 23分に出品され04月17日 00時 23分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在123件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴィンテージショップで購入しました。

もう使わないのでお譲りします。値下げ可能です！



希少な形なのかあまり見かけないのと、サイズ感がちょうど良くて使いやすいです。



楽天サイトで同じ型のエンブレム無しを見つけましたが少しお高めで販売されているようです。



ヴィンテージショップで購入したため、金属部分が若干気になる方もいらっしゃるかと思いますが磨けば綺麗になると思います。



元々USEDで購入してるため、ご理解していただけますと嬉しいです。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エムシーエム

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MCM

ショルダーバック