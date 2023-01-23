『Panasonic コンパクトデジタルカメラ HC-W570M ブラウン色【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 23時 59分に出品され03月27日 23時 59分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在227件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 パナソニック モデル名...HC-W590M

その他特徴...ハンディカム、バッテリー付き、充電器付き



動作も確認済みです。4年前に新品で購入しましたが、数度使っただけで、ほとんど使う事がなく押し入れ保管しており、今後も使う見通しがないため出品します。



箱・説明書はなく、本体と充電器とUSBケーブルになります。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パナソニック