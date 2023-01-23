『【新品】Supreme×Jordan×Biggie トリプルコラボ T XXL【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 05時 54分に出品され03月07日 05時 54分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品名】

Supreme×Jordan×Biggie トリプルコラボ 24FW Tシャツ

シュプリーム 24FW ジョーダン Tシャツ



【カラー】

ホワイト



【サイズ】

XXL



【ショッパーについて】

ブランドショッパーは付属しておりません。



【本物保障】

当店の商品は、直営店・正規店・正規代理店より直接仕入れをしている、新品・未使用・正規品となりますのでご安心ください。





【返品・交換について】

当ショップは十分な検品を行い発送しております。

配送中の事故に関しましては、運送会社へとお問い合わせください。



【その他のDr.Poker商品はコチラ】

#DrPoker



カラー...ホワイト

タイプ...フォトT

コラボ/ブランド名...その他コラボ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【新品】Supreme×Jordan×Biggie

トリプルコラボ

T

XXL