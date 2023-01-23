『美品✨GUCCI ショルダーバッグ GG柄 スプリーム レザー PVC 総柄 茶【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月06日 06時 27分に出品され05月06日 06時 27分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在427件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭐️ご覧頂き誠にありがとうございます⭐️





----商品説明----



○アイテム

GUCCI グッチ

ショルダーバッグ ポシェット

GG柄 GGスプリーム

ロゴプレート ロゴ型押し

肩がけ 斜め掛け クロスボディ

PVC レザー ベージュ ダークブラウン



⚪︎シリアルナンバー

233268









こちらの商品は、大手リユース店鑑定済みの正規品になります。

写真では伝えきれない魅力がございます✅

実際に手に取って頂くと、

暮らしがワンランク華やかになること間違いなしです⭐️



#まとめ購入でさらにお得♡ちびす





----実寸----



★横幅 約39cm

★縦幅 約30cm

★マチ 約8cm

★ショルダー長さ 約120cm







○カラー

ベージュ

ダークブラウン 茶色



○素材

レザー 革 PVC





---仕様---



★メインポケット×1

★内側小ポケット×1

★外側小ポケット×1



---ブランド---



★GUCCI



---状態---



★【A品】



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。使用は可能

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



他にも素敵な商品を、

沢山出品しておりますので

ぜひご覧ください⭐️

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#ちびすファッション



⭐️最後までご覧頂き誠に有難う御座いました！

お値段交渉等も受け付けておりますので、

お気軽にご相談ください⭐️







管理番号:100-4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: グッチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品✨GUCCI

ショルダーバッグ GG柄 スプリーム レザー PVC

総柄 茶