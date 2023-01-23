『新品箱入 ナイキ コルテッツ レザー NIKE CORTEZ 紺/ 白 29㎝【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 16時 50分に出品され03月27日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 箱入 未使用



正規品 完売希少品



モデル···CORTEZレザー



素材 天然皮革

合成皮革 合成繊維 ゴム



メインカラー ネイビー(紺）



モデル/商品···CORTEZLEATHER



NIKE CORTEZ



型番: DM4044-400



サイズ メンズ29.0cm



新品未使用品です。



即購入OKです。





●新品タグ付箱入りですが自宅保管の為、箱の変色 箱の汚れ 箱のへこみ理解の無い神経質な方は入札をお控え下さい。

理解ある方に宜しくお願いします。



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モデル名...CORTEZ



モデル...LEATHER 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>靴 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

靴 タグ 新品箱入

ナイキ

コルテッツ

レザー

NIKE

CORTEZ

紺/

白

29㎝