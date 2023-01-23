『新品箱入 ナイキ コルテッツ レザー NIKE CORTEZ 紺/ 白 29㎝【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 16時 50分に出品され03月27日 16時 50分に終了予定です。即決価格は7,098円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>靴
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|29cm
|ブランド:
|ナイキ
AKU スーパーアルプ ヌバック GTX ブラウン 27.5
¥ 9360
【未使用タグ付き・限定】ミズノ×ナルト コンテンダーナルトモデル naruto
¥ 9425
エイプリルスケートボード × ナイキ SB ダンク ロープロ QS 27.5CM
¥ 16302
NIKE AIR MAX 90 SE FB4315-100
¥ 9984
Salomon XT WINGS 26.0cm
¥ 9360
Pertini ブラウン ドレスシューズ オパンケ 39 24.5〜25.0cm
¥ 13000
【箱付き未使用】Maison Margiela 22 メゾンマルジェラ 40
¥ 19750
ドクターマーチン チェリーレッド ブーツ
¥ 10764
Y-3 Hokori Sandal ブラック 26.0cm
¥ 8970
TravisScott Nike AirJordan 1 トラヴィス 25cm
¥ 89310
コンバース アディクト SB SUEDE OX 26.5cm
¥ 8190
Supreme × Nike Air Max 98 TL SP 27cm
¥ 11350
BIRKENSTOCK ビルケンシュトック モンタナ 43
¥ 7800
新品 Nike Air More Uptempo Slide 27cm
¥ 8970
BALLY PAVEL ローファー ドライビングシューズ ブラック
¥ 10335
プラダ 23AW 2EG424 システムスニーカー メンズ 9
¥ 64500
Asics Gel Kayano 14 ゲルカヤノ ミッドナイト アシックス
¥ 15180
EDIFICE FOOTWEAR パネルスニーカー 27cm 43
¥ 9620
落札価格7098円
907 入札履歴
終了
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