『VANSON ライダースジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月05日 12時 50分に出品され05月05日 12時 50分に終了予定です。即決価格は9,653円に設定されています。現在331件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...シルバー

サイズ...M



VANSON ライダースジャケット

頂きものになり着用しないので出品致します。



大きな傷等はございませんが画像にてご確認下さい。



また几帳面な方のご入札はご遠慮下さい。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: バンソン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ VANSON

ライダースジャケット