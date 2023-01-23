『2467 小林太玄 「和敬清寂」 共箱 肉筆 紙本 掛軸 臨済宗 大徳寺 禅語【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 02時 11分に出品され04月18日 02時 11分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在134件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【即購入大歓迎です】

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作者名: 小林太玄

作品名: 「和敬清寂」



【状態】



肉筆、紙本、共箱あり。

若干シミあります。



【作者説明】



小林太玄：こばやし たいげん



昭和13年（1938）奉天生。

6才のとき出家し、花園大学卒業後相国寺僧堂の大津櫪堂に参禅。

昭和50年 臨剤宗 大徳寺派大本山 龍宝山 大徳寺塔頭 黄梅院二十世住職に就任した。



【禅語】



わけい-せいじゃく【和敬清寂】

茶道で、主人と客が互いの心を和らげてつつしみ敬い、茶室の品々や雰囲気を清浄な状態に保つこと。 千利休の茶道の精神・境地を表した語。





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