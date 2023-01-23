『A7 U BAG(BLACK)パワーリフティング【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月03日 21時 59分に出品され04月03日 21時 59分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在231件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価 25560円(5560円OFF)

箱から開けただけで未使用品です。

お買い得な価格帯にさせて頂いてますので

お値下げ不可となります。

専用設定などはトラブルを避ける為行なっておりません、早いもの勝ちとなります。



カラー···ブラック





#ジムバッグ #筋トレ #パワーリフティング #sbd #a7 #リフト 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ A7

U

BAG(BLACK)パワーリフティング