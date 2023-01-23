『EASTPAK RAF SIMONS リュック ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 19時 55分に出品され03月09日 19時 55分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドとデザイン】

EASTPAKとRAF SIMONSのコラボレーションによるスタイリッシュなバックパックです。洗練されたデザインが特徴で、ファッション性と機能性を兼ね備えています。



【素材と耐久性】

デニムとレザーを使用しており、耐久性が高く、長持ちします。日常使いにも適した素材選びです。



【収納と機能性】

フロントポケットがあり、便利な収納スペースを提供します。透明ラベル付きで、個性的なスタイルを演出します。



- ブランド: EASTPAK®

- デザイナー: RAF SIMONS

- 色: ネイビー

- 素材: デニム・レザー

- ポケット: フロントポケットあり

- ラベル: 透明ラベル付き



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ラフバイラフシモンズ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ EASTPAK

RAF

SIMONS

リュック

ネイビー