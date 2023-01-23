『絹女〜KINUJO〜 ストレートアイロン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 23分に出品され03月05日 14時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン
|商品の状態:
|やや傷や汚れあり
|ブランド:
|キヌジョ
ケアプロ
¥ 10920
Nobby（ノビー）ストレートアイロン NBS1200
¥ 9360
《ほぼ未使用⭐️付属品完備》 Refa リファ ビューテック ストレート MTG
¥ 9555
[送料込] ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON 新品未使用
¥ 10725
ダイソン Airstrait™エアストレート HT01VLP【専用出品】
¥ 24000
リファ フィンガーアイロン
¥ 7799
Refa カールアイロンプロ32mm
¥ 13000
美品Refaリファストレートアイロン
¥ 7800
Dyson Airwrap スタイリングセット シルバー・ピンク 収納ケース付き
¥ 10725
【新品未開封】Dyson Airstrait™ストレイトナー セラミックピンク
¥ 22400
⚫️ヘアービューロン7D Plus ストレート 美品 ⚫️
¥ 24288
Repit レピ スクエアバー カールヘアアイロン 40mm
¥ 11635
ReFa ビューテック フィンガーアイロンRE-AI05A ピンク
¥ 7410
専用/ホリスティックキュア マグネットヘアプロ ストレートアイロン
¥ 7410
ヘアビューロン 4d 26mm
¥ 13000
【新品/未開封】KINUJO DS100ストレートアイロン 絹女
¥ 7956
★アドスト 新品未使用9月購入 ADST Premium DS2 FDS2-25
¥ 16830
【natima様専用】ヤーマン ストレートヘアアイロン
¥ 9360
落札価格10400円
633 入札履歴
終了
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