『絹女〜KINUJO〜 ストレートアイロン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 14時 23分に出品され03月05日 14時 23分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在633件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ⭕️即購入可能



半年ほど前に購入し、週に2回の頻度で使用しておりました

綺麗な状態かと思います

動作確認済み

※3枚目プレート部少し茶色くなっています

ご質問お気軽にお願いいたします





以下公式サイトより引用↓

ヘアアイロンの‟新常識”シルクプレート®を採用した究極のストレートアイロン。

特殊な素材から作られたシルクプレート®は、髪へのダメージを最小限に抑えます。200℃の高温状態で水をかけてもすぐに蒸発しない保湿力があり、髪を傷めたくないけれど、ヘアアイロンを毎日使いたい人に最適なプレートが「シルクプレート®」です。

電源を入れて20秒で約180℃まで温度が上昇！使用中も常に高温をキープし、ムラなく髪全体に均一な温度で使用できるため、1日中まとまるスタイリングを可能にしました。約130〜220℃まで10℃単位で設定することができます。左右に動くプレートで毛先のワンカールもキレイにまとまります。コードのコネクタ部分が360度回転式のため、コードの絡まりも防止。安全のため、約60分後に自動で電源がOFFになる安心設計。

プレート部分が防水仕様の為、水洗いが可能です

絹女〜KINUJO〜は、日本の電気用品安全法の基準をクリアし、PSEマークを取得しているので、安全に本製品をお使い頂けます。



型番 LM-125

電源 AC100V 50/60Hz

本体サイズ 約288(W)×62(D)×38.5(H)mm

プレートサイズ 約28(W)×100(H)㎜

本体質量 約390g

プレート温度 約130～220℃(10℃ずつ調節可)

コードの長さ 約2.5ｍ



#絹女 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアアイロン 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: キヌジョ