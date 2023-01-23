『【ファー・フード着脱可能】フレッドペリー☆刺繍ロゴ ダウンジャケット グレー【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 01時 03分に出品され03月09日 01時 03分に終了予定です。即決価格は13,150円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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当店ではストリートコーデはもちろん、1点モノやコラボ などアウター や ジャケットなど スウェット や パーカー をメインに メンズ から レディース までユニセックスで着ていただける商品を揃えております！

特にゆるっと着用できる大きめサイズがメインです。



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★ブランド★



FRED PERRY フレッドペリー



★カラー★



灰色/グレー



★サイズ表記★



L



★平置採寸★(㎝)



身幅:57

裄丈:87

着丈:67

多少の誤差はご容赦ください。

※サイズ表記とサイズ感はアイテムにより異なりますので、上記の実寸をご確認ください。



★素材★



ナイロン、ポリエステル、綿、ポリウレタン

ラクーン、ダウン、フェザー

☆ファー、フード取り外し可能



★購入元★



ブランドリユース店



★状態★



USED



お使いのモニタによって色調が異なって見られる場合がございますが、当店”状態の良いもの”しか扱いませんのでご安心ください！



★気になることがごさいましたらお気軽にコメント下さいませ^_^

★ペットや喫煙者はおりません。



お洒落が好きで他の人と被らない服をお探しの方にオススメです✨

お気に入りの1枚を探してみてくださいね☺︎



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1535 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: フレッドペリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【ファー・フード着脱可能】フレッドペリー☆刺繍ロゴ

ダウンジャケット

グレー