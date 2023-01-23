『アウトレット品 Dyson Zone WP01 ノイズキャンセリングヘッドホン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 06時 19分に出品され03月29日 06時 19分に終了予定です。即決価格は27,416円に設定されています。現在48件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アウトレット品 Dyson Zoneノイズキャンセリングヘッドホン ウルトラブルー／プルシアンブルー



他の洗濯機も沢山出品しておりますので[MAPI] IDをクリックしぜひご覧ください。



九州、北海道のお客様は送料プラス2000円かかりますので購入される前にコメントしてくだい。



菅: 8072-DYSON ZONE-10/22



★こちらの商品は箱潰れなど様々な理由でアウトレット商品の扱いになります。

しっかり検品し動作に問題がないことを確認し出品させて頂きます。



新品同様ですが、一度箱から出して動作確認をするため細かい傷などはあるかもしれません。

程度の良い中古品としてご検討ください。



新品価格と比べると遥かに安くなっておりますのでお買い得だと思いますのでぜひご検討ください。



★アウトレット品につきメーカー保証は受付できませんのでご注意ください。



★付属品は写真の通りです。



【商品の特徴】

澄んだ音。先進のノイズキャンセリング。

リアルで精細なオーディオ

最大50時間再生（ANC使用時）



返品・返金保証について

商品説明に記載のない故障等、当方に原因のある場合は、

商品到着後7日以内にご連絡頂けましたら返品・返金に対応させて頂きます。

購入金額のみのご返金させて頂き諸経費等は返金対象外です。

ただし、お客様のご都合による返品は一切受け付けておりませんのでご了承ください。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>ヘッドホン 商品の状態: 未使用に近い