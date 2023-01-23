『【タグ付き未使用品】リネンジャケット ベージュ アマカ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 16時 03分に出品され03月24日 16時 03分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在893件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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アマカの麻100%のジャケットです。

こちらはタグ付きの完全未使用のお品物です。

定価¥30450



マネキンが腰までしかないため、下半身部分がへたっているように見えますが、実際は全体にリネン特有の程よいハリ感があり、美しいシルエットです。

安価な麻製品のような、ゴワゴワつっぱる感じではないと思います。

お袖は身長によりますが7〜8部丈程度です。



着丈 約71cm

表記サイズ 38



発送はたたんでの発送となります。





#midorifashion 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: アマカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【タグ付き未使用品】リネンジャケット

ベージュ

アマカ